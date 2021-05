Questo è l'uccello più “instagrammabile” per la scienza

La scienza non ha dubbi: se cerchi like e condivisioni su Instagram, l’uccello più apprezzato sui social è il podargo. A dirlo è un recentissimo studio che ha considerato le preferenze degli utenti sulla piattaforma analizzando oltre 27mila foto. Il podargo ha sbaragliato tutti i concorrenti, imponendosi come l’uccello più “instagrammabile” di sempre. Il suo nome scientifico è ‘Podargus strigoides’ e ha un aspetto simile a quello di un gufo con un movimento claudicante. Proprio per questo motivo, a lungo è stato considerato il più sgraziato. Anche lo stesso nome non premia l’animale dal momento che ‘podargus’ deriva dal termine greco che indicava la gotta. Lo studio recente, dunque, sembra riconoscere al podargo un autentico riscatto che supera anche i confini strettamente nazionali. Music: “Perception” from Bensound.com

