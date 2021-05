Il raro uccello fratino nidifica tra le dune delle spiagge di Pisa

Assiduo frequentatore delle dune costiere italiane, il fratino ha la sua casa sulle spiagge di Marina di Vecchiano (Pisa, nel contesto del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il fratino è un piccolo uccellino, nome scientifico Charadrius alexandrinus, che si muove sulla sabbia mimetizzandosi grazie al piumaggio color ocra, marroncino e bianco. La delicatezza della sua riproduzione ne fa una specie da salvaguardare: nidifica in questo periodo nella fascia tra le dune e il bagnasciuga, per proteggersi sia delle maree sia da possibili predatori che potrebbero sfruttare gli arbusti della macchia mediterranea per nascondersi e tendere agguati.

Un team del Centro Ornitologico Toscano guidato dal professor Puglisi monitora la situazione, insieme con le Guardie del Parco ed i volontari. Le associazioni ambientaliste convenzionate hanno allestito uno stand informativo. Il Comune, in accordo con il Parco, opera una pulizia della spiaggia e in questi giorni, per proteggere le nidificazioni, ha delimitato le dune interessate affinché non siano danneggiati eventuali nidi.

Per evitare inconvenienti viene consigliato di usare i sentieri ufficiali già battuti per raggiungere la riva senza calpestare le zone di nidificazione, di non spostare legnetti e altri elementi naturali perché sono protezioni per il fratino e in generale sono tra i fattori che permettono la formazione dell'ecosistema dunale; di tenere pulita la spiaggia e tenete al guinzaglio i cani al seguito affinché non disturbino il fratino