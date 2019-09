Tricheco attacca nave militare russa e la affonda

LEGGI ANCHE....> Un tricheco ha attaccato e affondato un rimorchiatore della Marina russa. L’incidente è avvenuto a Capo Geler, nell’Artico. Secondo la ricostruzione del ministero della Difesa russo, il mammifero stava proteggendo i suoi cuccioli quando ha visto avvicinarsi alla riva una barca con alcuni sconosciuti: erano i membri di una spedizione congiunta della Russian Geographical Society e della flotta navale russa.LEGGI ANCHE....> Uccellini incollati sul davanzale per non disturbare i clienti, choc in una pasticceria a Cortina

La femmina di tricheco, dotata di zanne lunghe un metro, si è avvicinata alla riva e ha attaccato gli uomini e il rimorchiatore, affondandolo. Secondo il ministero, l’equipaggio è riuscito a salvare l'imbarcazione. Il tricheco, generalmente socievole, può arrivare a pesare anche 1700 chili e diventare molto feroce per difendere il territorio o i cuccioli. I ricercatori sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto, nessuno è rimasto ferito. La missione far parte di un progetto di indagine sulla flora e la fauna nell’area e legato alla glaciazione.

L’accoglienza del tricheco - ha commentato uno dei ricercatori - conferma che nell’Artico nessuno si aspetta di vedere umani

. «I problemi gravi sono stati evitati grazie alle azioni chiare e ben coordinate dei militari della flotta settentrionale, che sono stati in grado di portare la barca lontano dagli animali senza danneggiarli». Per la barca, invece, non c’è stato niente da fare.

