Orsa investita da un'auto muore sul colpo, in corso l'identificazione dell'esemplare in Trentino

Un'orsa è morta a seguito dell'investimento da parte di un'auto. L'incidente, avvenuto stamattina prima che facesse giorno, si è verificato nei pressi del cimitero di Ragoli, piccolo centro di poco più di 800 abitanti, non distante da Trento. Nell'impatto, l'orsa, un esemplare adulto non accompagnato da cuccioli, è stata sbalzata via finendo nella scarpata che costeggia la strada. Tanto che, per il recupero della povera carcassa, è stato necessario attendere le prime luci dell'alba.

Sul posto, dopo l'immediata richiesta di soccorso dell'uomo alla guida del mezzo, oltre alla squadra di emergenza del Corpo Forestale Trentino, carabinieri e veterinari con questi ultimi che, dopo il recupero, sono al lavoro per identificare l'esemplare. L'orsa, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, sarebbe sbucata all'improvviso. Gli occupanti dell'auto, una berlina, fortunatamente non hanno riportato ferite.