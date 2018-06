Imbottiti di farmaci e maltrattati: è il traffico-choc dei cagnolini

di Valeria Arnaldi

Ammassati in cassoni di legno o in scatole di cartone dentro i bagagliai, stretti l'uno all'altro, spaventati e con evidenti segni di maltrattamento. Privi di microchip per l'identificazione. Spesso imbottiti di farmaci per farli sembrare in salute. E tutti con poche settimane di vita. È così che molti cuccioli di cane, destinati al mercato illegale, vengono introdotti clandestinamente in Italia, in particolare dai Paesi dell'Est.DUE CASIL'ultimo caso si è verificato pochi giorni fa, quando la Guardia di Finanza di Gorizia in due veicoli provenienti dall'Ungheria ha trovato e sequestrato complessivamente quattordici bouledogue francesi, tredici chihuahua, tre jack russell terrier, quattro pincher maschi. Tutti con meno di otto settimane di vita. A bordo del primo mezzo, controllato nei pressi del casello autostradale di Villesse, un uomo di 38 anni e una donna di 52, ungheresi e domiciliati in provincia di Rovigo.È stato il cane antidroga Caboto a segnalare la presenza dei piccoli. Nel secondo veicolo, fermato al valico confinario Sant'Andrea, un uomo di 33 anni e una donna di 42, residenti a Napoli e domiciliati in provincia di Frosinone. I quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Gorizia per maltrattamenti e introduzione illegale nel territorio nazionale di cuccioli di cane. Gli animali sono stati affidati al Polo zooantropologico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e al canile di Udine. In poche ore, due casi, a riprova che non si tratta di eccezioni, ma di un fenomeno diffuso.Anzi, di un vero business con numeri significativi. Il mercato clandestino di cuccioli, secondo il dossier Lav «La tratta e le sofferenze dei cuccioli nati nell'est e venduti come italiani», movimenta intorno a 300 milioni di euro l'anno. Ogni mese, vengono importati nel nostro Paese circa ottomila cagnolini, per un valore di oltre cinque milioni e mezzo di euro. Nella maggior parte dei casi sono razze di piccola taglia: schih tzu, west highland, carlini, beagle, pincher, chihuahua, yorkshire, bulldog terrier. In un bagagliaio, possono essere stipati fino a cinquanta cani. Non mancano casi di trasporti in tir o aereo.I PREZZIAcquistare gli esemplari è economico - bastano sessanta euro - e redditizio. Vengono rivenduti a partire da cinquecento euro fino a oltre mille, a un prezzo venti volte più alto della spesa iniziale. Gli alti margini consentono ai trafficanti di compensare economicamente le perdite per l'alta mortalità dei piccoli a causa delle pessime condizioni di viaggio. Gli animali sono introdotti sul territorio con documentazione contraffatta, che ne attesta l'origine italiana e ne certifica, falsamente, condizioni di salute, trattamenti vaccinali e profilassi mai eseguiti. Ci sono perfino finti pedigree. Perlopiù i cuccioli provengono da Ungheria e Slovacchia, pure da Romania e Repubblica Ceca. A commissionare la tratta, secondo il dossier Lav, sono pure negozianti e allevatori italiani, che poi provvedono alla vendita al destinatario finale.«È un fenomeno molto variegato - dice Ilaria Innocenti, responsabile Lav Area animali familiari - ci sono organizzazioni strutturate che coinvolgono figure diverse, tra trasportatori, allevatori, veterinari, e organizzazioni che non si appoggiano ad allevamenti o negozi ma vendono direttamente on line, con consegna a domicilio o magari ai caselli autostradali, contattando potenziali clienti in rete». Al mercato clandestino di cani si affianca quello di gatti e altri animali. «Il primo passo per contrastare il fenomeno - conclude - sarebbe adottare i cuccioli e non comprarli. Se non c'è domanda, non c'è offerta».