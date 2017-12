di Pasquale Guardascione

Un totano del peso di oltre sei chili e della lunghezza di oltre un metro si è spiaggiato questa mattina morto sulla spiaggia di Nisida. A trovarlo è stato un componente del gruppo "Pesca Apnea Napoli".Il periodo di riproduzione della specie, che va da novembre a marzo, potrebbe essere la causa dello spiaggiamento in quanto proprio in quel periodo usano avvicinarsi alla costa. Il mollusco cefalopode molto probabilmente si è avvicinato alla riva per deporre le uova ma, poi, per l'acqua bassa non è riuscito più a ritrovare la via per andare a largo e si è successivamente spiaggiato portato dalle onde.