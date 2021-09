Toscana, positiva la carcassa di un lupo alla trichinella: è un parassita che può essere trasmesso alle persone

Sulla carcassa di un lupo, morto per incidente stradale in provincia di Arezzo, è stata rinvenuta una positività per Trichinella, a seguito di una analisi da parte della locale sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (laboratorio ufficiale). La Trichinella è un parassita che può essere trasmesso alle persone attraverso l'alimentazione con carni infestate. La malattia nelle persone può essere anche grave. La positività nel lupo, animale carnivoro che può alimentarsi con carcasse di animali selvatici di varie specie, non esclude quindi il sospetto che possano esserci sul territorio soggetti di altre specie (selvatiche o domestiche) positive a questo parassita. Alcune di queste specie, come suini e cinghiali, possono giocare un ruolo epidemiologico nella trasmissione all'uomo attraverso le proprie carni.

Nipah, paura in India: il virus dei pipistrelli uccide un bambino, centinaia in isolamento

Per questo la Regione rinnova «le indicazioni, date già in passato, che è necessario sottoporre a completa cottura, fino al cuore del prodotto, le carni dei cinghiali abbattuti a caccia per autoconsumo, che non hanno avuto controlli veterinari. Nel caso non si conosca la provenienza di carni di suini o cinghiali è sempre necessaria la cottura al cuore del prodotto». La Regione ha deciso di «innalzare ulteriormente il livello di sorveglianza, già attivo sulle specie selvatiche sensibili (lupo, cinghiale, volpe, tasso eccetera). Nei prossimi giorni, nel comprensorio, dove è stato trovato il lupo risultato positivo, sono già stati messi in calendario incontri per sensibilizzare ulteriormente tutto il settore venatorio su questa tematica. La campagna di informazione e prevenzione verrà comunque rafforzata su tutto il territorio regionale».