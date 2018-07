di Moira Di Mario

Acrobazie spettacolari oggi alle 17,30 a Zoomarine, il parco marino di Torvaianica, con i campioni di disc dog del centro cinofilo “Il cane a Norma” di Genzano. Nitro, Kumo, Moss, Achi, Flender e Camilla si cimenteranno in una serie di sfide, mostrando in quanti modi sia possibile afferrare il frisbee lanciato dal compagno umano. Saranno i cani i veri protagonisti di questo pomeriggio in uno degli sport cinofili più di moda, che fa registrare numeri da capogiro con migliaia di visualizzazioni su Youtube.Una disciplina all’insegna della condivisione con l’umano con cui è fondamentale il rapporto di collaborazione e rispetto per la gestione delle emotività e dell’autocontrollo. I cani sono accompagnati dagli educatori formati dal “Cane a Norma”, l’unica scuola per la formazione accreditata dalla Fisc Lazio. Sarà presente l’ad di Zoomarine, Renato Lenzi.