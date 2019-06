Topo cade sul tavolo di una ragazza al ristorante Buffalo, la foto fa il giro del web

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La ragazza, sorpresa e disgustata, ha immediatamente immortalato il ratto, condividendo l'immagine su Facebook. Immagine che è diventata virale. Ma andiamo con ordine.La vicenda è accaduta a Los Angeles, in un ristorante di Buffalo Wild Wings. La malcapitata,, si trovava in quel ristorante per assistere alla partita del Mondiale femminle tra Stati Uniti e Svezia. «», ha scritto sul suo profilo Facebook.Alisha ha raccontato cheLa Nbc ha pubblicato una dichiarazione di Buffalo Wild Wings, in cui un portavoce parla dell'incidente come «isolato» e «sfortunato».Nella nota si legge che il ristorante è stato chiuso «per una corretta riparazione e pulizia».