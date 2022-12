Ischia, Thor trovato in un canalone infreddolito e impaurito: il cane era scappato dopo la frana

Era riuscito a scappare durante l'alluvione dello scorso 26 novembre a Ischia, ma la famiglia non lo aveva più trovato da allora e così il suo nome era finito tra i dispersi. Thor, un pitbull di una famiglia di Ischia è stato ritrovato così infreddolito e spaesato in un canalone dove si è rifugiato per giorni non riuscendo più a tornare a casa. Ora è stato riconsegnato ai suoi cari dopo essere stato accudito e visitato dai medici.

Ritrovato dai volontari

"Un piccolo miracolo" così i volontari di LAAI (Lega Animali& Ambiente delle Isole del Golfo), hanno descritto il ritrovamento di Thor, dopo che alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un cane ferito all'interno di un canalone. Il cane viveva con la famiglia su via Celario, vicino al luogo della frana. Era infreddolito e impaurito e aveva riportato diverse ferite.

Thor è tornato a casa

Mentre la sua famiglia è riuscita a scappare e mettersi in salvo di Thor si sono perse le tracce. Fortunatamente il cucciolo è riuscito comunque a mettersi in salvo, anche se ha riportato una ferita alla zampa destra che gli ha impedito di camminare. È rimasto così nel canalone per diversi giorni fino a quando non è stato ritrovato. Curato dal dottor Giacomo Bellezza, referente dell'Asl Napoli 2 Nord, Thor è finalmente tornato a casa e si è ricongiunto con la sua famiglia.

