di Giampiero Valenza

E' l'animale domestico più vecchio del mondo ancora in vita. Si chiamae ha 121 anni. Ed è una tartaruga. Vive da Sheila Floris a Guildford, nel Surrey (a Sud di Londra). Tommy è nata nel 1898 ed è ospite della famiglia di Sheila dal 1909, quando la nonna, Margaret Cloonan, la comprò per una sterlina. Non è mai stata portata dal veterinario ma è ancora in perfetta salute nonostante la sua età. Per Sheila la longevità di Tommy può essere attribuita alla sua dieta salutare (fatta delle erbe mangiate nel giardino di casa) e all'amore e alle cure dei suoi proprietari nei 121 anni di vita.Tommy è una, una specie in pericolo di estinzione. Margaret (riporta il quotidiano) chiamò la tartaruga Tommy pensando che fosse un maschio. Il suo vero sesso si scoprì dopo che la tartaruga aveva iniziato a deporre le uova. "Era troppo tardi per cambiare il nome, quindi il nome è rimasto quello da allora", dice Sheila. Tommy va in letargo per sei mesi all'anno, ma si sveglia sempre il primo di aprile, compleanno della madre di Sheila. "È divertente come si svegli in quei due giorni: è come se la mamma la chiamasse e le dicesse di svegliarsi anche dopo tutti questi anni", commenta la donna.