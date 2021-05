Tartarughe, è in Sicilia il primo nido di testuggine marina del 2021

Il primo nido di testuggine marina della stagione 2021 è nella spiaggia Gallina a Siracusa, il cui tratto di spiaggia è stato ora messo in sicurezza dal Wwf. «Questa mattina un operatore di pulizia della spiaggia ha scorto le inconfondibili tracce dell'escursione di una tartaruga marina e ha contattato Oleana Prato, volontaria Wwf del Progetto tartarughe e operatrice per la Sicilia del Life Euroturtles. Giunta sul posto, ha scavato nel sito dove conducevano le tracce inconfondibili della tartaruga e ha rinvenuto le prime uova della stagione. Immediatamente i volontari hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito», dice l'associazione ambientalista.

«Senza la segnalazione dell'operatore Salvatore Artale - continua il Wwf - il nido forse non sarebbe mai stato individuato. Grazie anche al gestore dello stabilimento Coco Beach, che ha messo a disposizione le attrezzature per recintare il nido e che vigilerà sulla sua sicurezza. Sul posto è giunta anche la Capitaneria di Porto di Avola, per una prima messa in sicurezza. Proprio Avola, tra l'altro, sta per diventare il secondo comune siciliano (dopo Noto) "Amico delle tartarughe" grazie a una delibera in fase di approvazione per la ottimale tutela delle spiagge idonee alla nidificazione e per una apposita cartellonistica di cui verranno dotate le spiagge comunali, a cominciare da quella dove è stato appena deposto il primo nido».