Stesso posto, stesso coccodrillo ma 15 anni dopo: Robert Irwin come papà Steve

Dad and me feeding Murray... same place, same croc - two photos 15 years apart ❤️🐊 pic.twitter.com/9Ybp5AnTOI — Robert Irwin (@RobertIrwin) July 3, 2019

«Papà e io che diamo da mangiare a Murray... stesso posto, stesso coccodrillo. Due foto nello stesso posto». Il tweet diha commosso i social. Tale padre, tale figlio. Stesso coraggio, stessa voglia di divulgare. L'amore per gli animali e la natura è costata la vita a Steve Irwin, documentarista e showman australiano, morto nel 2006 a causa di una puntura di una razza velenosa. Oggi, il figlio 15enne Robert, ripercorre le orme del papà. E lo fa dando da mangiare a Murray, lo stesso coccodrillo dello scatto di 15 anni prima che mostrava Steve intento a dare spettacolo nel suo Australia Zoo di Beerwah.Entrambi i figli di, Robert e Bindi, hanno continuato a lavorare con gli animali. Robert è ora un presentatore e, insieme a sua sorella e sua madre, ha partecipato al reality show del 2018 "'Crikey! It's the Irwins". Molti commenti, anche di personaggi famosi in Australia. «Non posso immaginare quanto sarebbe orgoglioso Robert», ha scritto la conduttrice televisiva Lisa Wilkinson. «Questo è davvero tutto! Tuo padre sarà felice di vederti seguire letteralmente le sue orme», ha detto l'attrice Emmy Perry.