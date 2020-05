Sardegna choc: squalo avvistato a poca distanza dalla costa Video

Paura per uno squalo avvistato in Sardegna nell'area di mare di Cala Finanza tra Porto San Paolo e l'isola di Tavolara, in provincia di Olbia. Lo squalo è stato notato a pochissima distanza dalla costa da una barca di pescatori della zona che lo ha seguito e girato un filmato in cui si vede il grande pesce a pelo d'acqua con la pinna che emerge. Fortunatamente in questi giorni nessuno è in acqua, complice il lockdown per il coronavirus, visto che lo squalo si aggirava a poca distanza dalla costa, in una zona di mare tra le più belle della Sardegna e solitamente super affollata di bagnanti e barche in estate. Lo squalo si sarebbe avvicinato alla riva proprio vista l'assenza delle imbarcazioni. Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 10:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA