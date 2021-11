La vicenda dello squalo catturato, ucciso e finito sul banco di una pescheria tunisina di Tababa, località non distante da Monastir, ha rappresentato un vero e proprio evento. Tanto che una televisione locale, la Monastir Tv sami mansour, le ha dedicato persino una lunga diretta social che ha raccontato per filo e per segno la lavorazione del grande squalo trasformato in bocconcini, tranci e bistecche. Dal canto suo, il povero predatore, un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati