Squalo insegue peschereccio a Santa Marinella, la reazione di una signora fa il giro del web

A Santa Marinella sbuca uno squalo sotto la barca di alcuni pescatori. Il momento viene filmato e il video fa in poco tempo il giro del web. Ma a conquistare la scena digitale non è l'animale, come si potrebbe pensare, bensì una signora e la sua reazione alla vista dell'esemplare. «Mamma mia è pure grosso», avrebbe commentato regalando così un frammento di ilarità.

Il video sarebbe stato girato qualche giorno fa al largo di Santa Marinella, verso Capo Linaro, presumibilmente domenica 30 maggio. Come precisano dalla Capitaneria di Porto di Fiumicino, si tratta di una verdesca, «una specie di squalo abbastanza comune nelle nostre acque», che quindi non desta particolare preoccupazione. Ma, "lungo circa due metri", sicuramente può spaventare. Secondo quanto risulta alla Capitaneria, la verdesca sarebbe stata pescata e poi rilasciata da un diportista. Si presume, quindi, che non fosse sotto costa. Il video, pubblicato su decine di pagine social, tra cui Welcome to favelas, ha fatto il giro del web finendo anche nel profilo Instagram del giornalista Salvo Sottile che evidenzia nella didascalia come a garantire lo show sia più che altro la reazione della donna presente nell'imbarcazione. «Sembra un film di Verdone», commenta il conduttore televisivo.

