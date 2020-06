Le immagini sono mozzafiato. Raccontano di un incontro super ravvicinato di un grande squalo bianco di 4 metri con un gruppo di ignari surfisti. Nell'incredibile filmato, girato poche ore fa dal National Rescue Institute South Africa, l'organizzazione che interviene nei casi di emergenza in mare, lungo la costa di Plettenberg Bay, località non distante da Mossel Bay sul versante orientale del Sudafrica, si vede chiaramente un grosso squalo bianco che nuota allegramente in mezzo ad un piccolo gruppo di surfisti e amanti della canoa che, ignari, continuano a spassarsela e ad aspettare l'ennesima onda da cavalcare.

Dal canto suo, lo squalo bianco, seppure incuriosito da tutta quella strana attività, non dimostra alcuna aggressività. Tanto che, dopo essersi avvicinato fino all'inverosimile a diversi surfisti, decide di allontanarsi. Uomini e squali, in Paesi come il Sudafrica, si trovano da sempre a condividere lo stesso braccio di mare. L'uomo per la pesca, il nuoto o, come in questo caso per il surf, lo squalo per l'eterna ricerca di cibo. Eppure, come dimostrato da queste eccezionali riprese filmate, nella stragrande maggioranza dei casi, non accade nulla. Niente aggressioni nè attacchi ma soltanto quella tipica, intelligente curiosità che rende lo squalo bianco tra i più affascinanti ed incompresi abitanti degli oceani.

"L'episodio di oggi, spiega Enrico Gennari, direttore di Oceans Resarch, l'Istituto di Ricerca di Mossel Bay che da anni si occupa dello studio della fauna marina che abbiamo raggiunto al telefono mentre sta lavorando per la nuova serie di Shark Week, si è verificato in un'area nota per la presenza di grandi squali bianchi. Un'area che, dopo il lockdown seguito all'emergenza coronavirus, ha visto il massiccio ritorno di surfisti e appassionati di sport in mare. Sappiamo che l'uomo non è sul menu dello squalo bianco e le immagini di oggi sono a testimoniarlo. Anche se, sottolinea Gennari, si sta parlando di un grande predatore potenzialmente molto pericoloso. Un miracolo della Natura da trattare con rispetto e con le dovute cautele".



Che l'uomo non sia il piatto preferito dallo squalo bianco è chiaro da tempo. Al di là dei rarissimi incidenti, fosse lontanamente interessato a noi, di quel gruppetto di surfisti sarebbe rimasto poco o nulla. Fortunatamente, però, anche la vicenda di oggi, si è conclusa nel migliore dei modi. Oltre all'allerta promulgato anche sui social dal National Sea Rescue, che invita chiunque a prestare l'attenzione dovuta, non è accaduto molto altro. Anche perchè stavolta, non è un film.

Ultimo aggiornamento: 24 Giugno, 09:48

