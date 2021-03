La notizia sta facendo il giro del mondo. Dopo undici anni, infatti, nel paradiso delle Maldive si sta pensando di riaprire la caccia agli squali. L'allarme, lanciato in queste ore dagli ambientalisti locali e non, sta purtroppo trovando macabra conferma grazie ad una serie di fotografie e filmati che documentano una caccia già in atto. Come le immagini girate da Thomas Pauwels che, inviate poco fa, rappresentano la drammatica situazione che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati