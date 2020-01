Su Spotify arriva la musica per gli animali: dalla playlist per l'iguana al podcast per cani "soli"

Ultimo aggiornamento: 16:25

lancia la musica per le iguane. Il popolare servizio di streaming ha infatti rilasciato playlist su misura per glidomestici, oltre che un podcast da far ascoltare ai cani. Gli utilizzatori del servizio possono infatti selezionare brani speciali scelti appositamente per un cane, un gatto, un'iguana, un criceto o un uccello.Le playlist, come fa sapere l’Independent, saranno create sulla base delle caratteristiche degli animali e al gusto dei loro padroni. L’ascolto di musica in compagnia sembra avere molti benefici sui di loro, come testimoniano diversi studi.Neil Evans, fisiologo e professore presso l'Università di Glasgow, ha dichiarato: "Le ricerche scientifiche dimostrano che la musica può essere utilizzata sui cani per ridurre lo stress e l'ansia. Quando hanno un adeguato arricchimento uditivo abbaiano di meno, dormo di più e il loro corpo è in uno stato fisiologico più rilassato”.Secondo un sondaggio condotto su 3000 proprietari di animali domestici nel Regno Unito, circa tre quarti hanno affermato di far ascoltare la musica ai loro amici a quattro zampe e ritenere che la cosa gli piaccia anche molto.Spotify ha anche creato un podcast, “My Dog's Favourite Podcast”, pensato appositamente per tenere calmi i cani quando il loro proprietario è fuori casa. In ogni episodio ci sono lodi, storie, messaggi di affermazione e rassicurazione, con voci conosciute come quelle di Ralph Ineson e Jessica Raine.La dottoressa Samantha Gaines, esperta di benessere del cane RSPCA, ha dichiarato: "E' vero che nulla può mai sostituire la compagnia e la presenza dell'amico a due zampe di una cane, ma la ricerca sta dimostrando sempre più l'effetto della musica sul comportamento degli animali”.