Spagna, migliaia di pesci morti in laguna Mar menor. Autorità ed esperti indagano sulle cause del fenomeno

In Spagna migliaia di pesci e crostacei sono morti in laguna nel Mar Menor nel sud-est della Spagna. Le autorità e gli esperti indagano ora sulle cause del fenomeno. L'evento osservato negli ultimi giorni in questa zona della regione di Murcia che ha provocato inquietudine tra residenti e turisti e portato autorità ed esperti in ecologia marina ad attivarsi per cercare di capire cosa stia succedendo. Secondo gli ultimi dati diffusi dai media iberici, sono già stati raccolti almeno 250 chili di animali morti. Come spiegato dalla stampa locale, non è la prima volta che la zona vive una situazione simile: l'episodio più grave si registrò nel 2019 e fu attribuito a un fenomeno di anossia (mancanza di ossigeno).

Da anni gruppi ambientalisti attivi nella zona denunciano come le acque del Mar Menor siano soggette ad episodi di inquinamento provocati dalle attività agricole intensive delle aree circostanti la laguna. Nel caso della moria di pesci registrata in questi giorni, ci sono diverse ipotesi aperte: come spiegato oggi in un comunicato dall'Istituto Spagnolo di Oceanografia, che sta studiando quanto sta avvenendo, al momento non si può scartare che influiscano le alte temperature registrate nei giorni scorsi, il ripetersi di un fenomeno di anossia o la presenza di elementi tossici nell'acqua. «Qualsiasi diagnosi», afferma la nota, «dev'essere realizzata tenendo come punto di partenza il rigore scientifico». I ricercatori dell'Istituto sono al lavoro per analizzare i dati già raccolti. Media locali affermano che anche la procura sta seguendo il caso.

