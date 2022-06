Senzatetto vive con 47 gatti in auto: «Voleva proteggerli dal caldo record». Salvati, ora stanno bene

Circondato dai gatti. Un uomo è stato trovato a vivere in macchina con 47 gatti. Come riporta l'Independent, la scoperta è avvenuta in Minnesota, dove a causa dell'aumento vertiginoso delle temperature, un uomo è stato costretto a cedere i suoi animali domestici alla Animal Humane Society. Secondo quanto riferito dalle autorità, l' uomo era diventato un senzatetto da poco tempo ed è stato trovato parcheggiato in un'area di sosta del Minnesota sud-orientale con i gatti. Un agente preoccupato ha bussato al finestrino del furgone per chiedere informazioni sul suo stato di salute, dopo aver notato che il caldo soffocante all'esterno, in combinazione con l'umidità, stava probabilmente portando le temperature all'interno del veicolo a livelli quasi invivibili.

«Purtroppo, a causa del caldo ha riconosciuto che era al di sopra e al di là di ciò di cui era capace in questo momento. E ci ha permesso di aiutarli», ha detto all'Associated Press l'investigatrice della Animal Humane Society Ashley Pudas, sottolineando che l'uomo si era impegnato a non lasciare gli animali da soli in nessun momento. L'associazione è stata in grado di lavorare in modo rapido e sicuro portando tutti i 47 gatti, di età compresa tra meno di un anno e quasi 12 anni, negli uffici dove sono stati tutti visitati dai veterinari. Nonostante le condizioni di vita non igieniche e difficili in cui si trovavano gli animali, l'associazione ha notato che sembravano tutti in buona salute, e solo alcuni richiedevano un trattamento per la disidratazione. «Ieri, la vita di 47 animali è irrimediabilmente cambiata» ha scritto mercoledì l'AHS sulla pagina Facebook. «Oggi, 47 gatti stanno finalmente sperimentando com'è avere il proprio spazio in cui dormire, giocare e mangiare». L'AHS ha affermato che tutti i gatti sono nel mezzo degli esami e riceveranno vaccinazioni aggiornate, sterilizzazione o chirurgia della sterilizzazione e tratterà anche gli animali con una riabilitazione comportamentale specializzata, poiché hanno notato che gli animali domestici sono «un po' diffidenti».