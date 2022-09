Scimpanzé vengono rapiti da un santuario, banditi chiedono riscatto: «Altrimenti li decapitiamo»

Una banda ha rapito tre giovani scimpanzé da un santuario congolese e ora chiede un riscatto a sei cifre per il loro ritorno. I ladri di animali hanno inviato video di "prova della vita" al rifugio dell'Africa centrale e stanno minacciando di decapitarli se le loro richieste non saranno soddisfatte: è il primo caso di riscatto mai registrato che coinvolge una scimmia.

Il filmato condiviso dai rapitori mostra due degli animali orfani, Hussein e Cesar, che si arrampicano sui mobili capovolti mentre Monga, una femmina di cinque anni, ha le braccia legate sopra la testa nella stanza di mattoni nudi.

Proof of life video sent by the chimpnappers to @JackChimps managers. Their families are also being threatened. This is getting out of hand ! https://t.co/y98t5zF7pt