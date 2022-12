Stoccolma, scimpanzé evadono dallo zoo: braccati e uccisi. Ira degli animalisti

«Oggi è un giorno di dolore a Furuvik. Abbiamo dovuto praticare l'eutanasia a tre dei nostri scimpanzé». Questo, uno stralcio del comunicato diffuso sui social dallo zoo di Furuvik, località svedese a nord di Stoccolma, diffuso a seguito della tragedia che ha visto l'uccisione di alcuni scimpanzé che erano riusciti ad evadere. La vicenda, resa nota poche ore dopo l'accaduto, ha scatenato l'ira degli animalisti che hanno chiesto alla struttura il perché non sia stato usato del sedativo. «Gli scimpanzé, ha sottolineato un portavoce dello zoo, possono essere considerati pacifici ma sono estremamente pericolosi. Veloci e molto forti, è stato ribadito, sono animali generalmente senza paura».

Al momento della fuga che ha visto la soppressione di almeno tre esemplari sui sette detenuti, non si sa molto. In quelle ore, infatti, il parco era chiuso e, se si eccettua il personale presente per motivi di lavoro, non vi era nessun altro. Perché non sono stati sedati? Anche qui la risposta della struttura è stata chiara: «Quando uno scimpanzé è libero nel parco, purtroppo bisogna sparare».