Quello che sta accadendo da giorni in un villaggio dello stato indiano del Maharashtra, in India, ha dell'incredibile. Ormai da giorni, infatti, si è accesa una vera e propria "guerra" tra specie animali che finora ha fatto registrare non meno di 200 vittime. Protagonisti di questa drammatica vicenda che ha sconvolto Lavool, piccolo villaggio a due passi dalla città di Majalgaon, nel distretto di Beed, la locale popolazione di scimmie e i cani randagi che affollano, o forse è meglio dire affollavano, le strade del villaggio. Si perché nel giro di pochi giorni, quei cagnolini sono pressoché spariti.

Strage di cani

A farli letteralmente scomparire, come documentato da decine di filmati ripresi dagli stessi residenti e diffusi da media locali quali Opindia e India Today, le scimmie che vivono nell'area che, stando alle testimonianze, agirebbero per vendetta dopo la morte di un loro piccolo, avvenuta nei giorni scorsi, a seguito dell'attacco di alcuni randagi. Uccisione che avrebbe provocato una sorta di rappresaglia sanguinaria e senza quartiere che sta mettendo a repentaglio anche la vita degli ultimi cagnolini rimasti ancora illesi. "Le scimmie, hanno raccontato alcuni testimoni, arrivano in gruppo e, una volta nel villaggio, inizia la caccia al cucciolo". Una volta acciuffati, per i cagnolini sembra non vi sia scampo. Testimonianze raccontano di scimmie viste arrampicarsi sugli alberi con i cuccioli che poi vengono uccisi. Del caso, si sta occupando anche il Dipartimento Forestale che, con l'aiuto della popolazione, è riuscito a catturare diverse scimmie protaginiste di rapimenti e uccisioni.