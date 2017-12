Cigni selvatici salvati dalla strada e dai ghiacci /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi aper il salvataggio di due cigni selvatici. Alcuni passanti, accortisi degli animali in mezzo alla sede stradale, preoccupati per la loro incolumità, hanno chiamato i Carabinieri i quali, giunti sul posto hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e dellaper poterli catturare.«Al nostro arrivo - spiegano i pompieri - un animale si era già involato, mentre l'altro è stato catturato e liberato in zona più sicura».