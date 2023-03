Russell Crowe piange Louis: morto il cagnolino di 16 mesi, investito nel giorno del secondo anniversario della morte del padre

«Questo è Louis. Tenerissimo e coraggioso, mi ha rapito il cuore. Sfortunatamente, oggi, nel secondo anniversario della scomparsa di mio padre, è stato investito da un camion». Sono bastate queste poche, drammatiche parole, accompagnate dalle tenere immagini che proponiamo, a preoccupare immediatamente amici e fan dell'ex gladiatore apparso rattristato come non mai. Una tragedia, quella anticipata da Russel Crowe, che si sarebbe consumata poco più tardi. Sì perché, nonostante gli immediati soccorsi, per il cagnolino non c'è stato nulla da fare. «Inseme al veterinario - ha spiegato poco dopo Crowe - abbiamo cercato di salvarlo in tutti i modi ma, alla fine, è morto tra le mie braccia mentre gli dicevo quanto lo amavo».

This is Louis the Papillion.



Tiny, cheeky, brave. He won my heart.

Unfortunately today, on the second anniversary of my fathers passing, Louis was hit by a truck.

We tried to get him to the vet, but he died in my arms while I was telling him how much we loved him. pic.twitter.com/zIwzUz8Ljx — Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2023

Da lì in poi è tutta un'emozione. Un fiume in piena di lacrime e tristezza che ha contagiato tutti coloro che avevano sperato in un miracolo che purtroppo, così come era avvenuto esattamente due anni prima in occasione della morte del padre, non si è verificato. John Alexander Crowe, papà dell'attore, se n'era andato infatti due anni prima a 85 anni. Una perdita straziante che il figlio aveva voluto condividere al mondo così: «Il mio vecchio uomo, il mio adorato papà, l'uomo più gentile tra gli uomini, è morto nella sua casa di Coffs Harbour nel Nuovo Galles del Sud». Una concomitanza di date e ricorrenze che, come ribadito da chi conosce bene l'uomo prima che l'attore, gli hanno spezzato il cuore. Così, mentre i messaggi di cordoglio inviati da personaggi dello spettacolo e semplici fan non si contano più, colpisce il pensiero di vicinanza dedicato a Crowe da PETA, l'organizzazione internazionale che si occupa proprio di salvaguardia animale: «Louis rimarrà nel tuo cuore per sempre».