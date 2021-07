Roma, sequestrati oltre 100 cani e allevamento abusivo: denunciato cacciatore a cui erano già state sequestrate armi

Le guardie zoofile di «Fare Ambiente», coadiuvate dall'Associazione «Pegasus», si sono imbattute in un canile abusivo situato a Nord di Roma. All'interno c'erano oltre 100 cani da caccia e non solo, costretti all'interno di gabbie di ridotte dimensioni, spesso con cuccioli; i cani liberi avevano come cuccia bidoni di oli esausti o di legno marcio. Per cibo, poltiglia e acqua stantia. Con la consulenza giuridica e operativa degli esperti di zoo criminalità di «Stop Animal Crimes Italia», la polizia giudiziaria ha trasmesso gli atti alla Procura di Roma e il cacciatore è stato denunciato per i reati di maltrattamento animali, esercizio abusivo di professione e violazione alle norme sugli impianti adibiti ad allevamento e inquinamento. La Polizia di Stato, presente all'operazione, poco tempo fa aveva sequestrato le armi al cacciatore, un 70enne di Salerno.

«Realtà come queste sono molto diffuse in tutta la campagna romana e in generale in tutta Italia - spiegano da Stop animal crimes Italia - dove l'assenza di idonei e approfonditi controlli da parte delle Autorità sanitarie ufficiali e spesso le connivenze locali, danno vita a sacche di territori dove la legalità è una chimera e dove milioni di animali (da compagnia o da reddito) sono quotidiane vittime della crudeltà umana, con allevamenti o canili abusivi, stalle dove pecore o vacche vengono macellate abusivamente e altri animali detenuti illegalmente. Auspichiamo nella sensibilità della Magistratura, affinché tali soggetti vengano perseguiti pesantemente, al fine di evitare se la possano cavare col pagamento di sanzioni pecuniarie e riprendere indisturbatamente le attività illecite».