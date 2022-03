Roma, cinghiali allattano i cuccioli per strada: il video spopola sui social

«Qui siamo a Roma, nel Municipio XIV in via Basilio Puoti. Stento ancora a crederci ma la zona nord della Capitale si sta trasformando in un allevamento selvatico di cinghiali. Comune e Regione non hanno davvero nulla da dire?», ha scritto Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente commissione bilancio, che ha condiviso il video su Twitter.