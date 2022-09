Esemplare di cervo maschio salvato da metri di filo spinato e liberato in area boscata sulle montagne della Duchessa

RIETI - Lo scorso 12 settembre, la stazione Carabinieri Forestali di Borgorose, ha segnalato al Servizio Veterinario della Asl di Rieti la presenza di un grosso cervo maschio rimasto incastrato con i palchi in un filo spinato lasciato in un terreno agricolo dismesso, nella frazione di Torano nel Comune di Borgorose, in provincia di Rieti.

I professionisti del Servizio Veterinario aziendale, grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali, sono intervenuti narcotizzando l'animale, in evidente stato di difficoltà e sotto stress, affinché potesse essere liberato dal filo spinato intrecciato nei palchi: diversi metri di filo spinato, condizione che poteva avere conseguenze gravi per l’animale.

Una volta liberato e ripreso conoscenza, l’animale è stato indirizzato dai sanitari della Asl di Rieti e dai Carabinieri Forestali, coadiuvati dal Personale della Riserva Naturale Regionale "Montagne della Duchessa", verso le aree boscate lontano dalla rete viaria e autostradale, per la sua incolumità e la sicurezza pubblica.