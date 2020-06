RIETI - Auto di servizio di istituto di vigilanza si schianta nella notte contro un cinghiale. Un impatto inevitabile quello avvenuto verso le 3.30 del mattino all'altezza del chilometro 85+500 lungo via Salaria per L'Aquila, vicino al bivio per Cittaducale, quando un enorme ungulato - del peso di oltre 120 chilogrammi - è improvvisamente sbucato in corsa dal lato della sede stradale in un tratto in curva ritrovandosi praticamente davanti al veicolo di servizio guidato dalla guardia giurata che, in quel momento, transitava in zona per il giro di controllo e di vigilanza notturno.

Nell'impatto l'avantreno del mezzo è andato distrutto e fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze dal sinistro, uscendo illeso dall'autoveicolo. Morto il cinghiale. Sul posto - per gli accertamenti e i rilievi di rito - sono intervenuti i carabinieri del comando compagnia di Cittaducale.

Nello stesso tratto della Salaria nella scorsa settimana erano stati investiti un altro cinghiale da un furgone di trasporto materiali e un capriolo contro un'autovettura in transito.

