Cane rimane incastrato in un tubo di cemento viene salvato dai vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio alle 17 presso il comune di Colli sul Velino, in via Castellina, per portare soccorso ad un cane rimasto incastrato dentro un tubo di cemento che attraversava la via sotto il piano stradale. Arrivati in posto i Pompieri sabini, con tutte le accortezze del caso, hanno raggiunto dapprima l'animale, tranquillizzandolo, per poi, grazie anche ad un tubo di protezione, riportarlo in superficie e riconsegnarlo al suo legittimo proprietario.

Ultimo aggiornamento: 20:52

