Riccio preso a calci da ragazzini sino alla morte: video choc, ricerche in corso dei carabinieri

Un riccio è stato preso a calci come fosse stato un pallone e poi ucciso. L'incredibile e crudele episodio è accaduto due giorni fa a Ciriè, località del Torinese. Protagonisti della macabra vicenda, un gruppetto di ragazzini che, forse annoiati, ha pensato bene di trovare qualcosa di divertente da fare. Così, come illustrato dalle tremende immagini riprese da loro stessi e successivamente postate sui social, se la sono presa con un povero riccio. Capitato nel momento meno opportuno e nel posto più sbagliato del mondo, il piccolo riccio è stato preso a calci e "palleggiato" come fosse stato un pallone e ridotto in fin di vita da chi, in quel momento, doveva aver perso la ragione.

Non contenti del risultato e visto che il tutto si era svolto ad un passo dai binari del treno, stando a quanto riportato da alcuni quotidiani locali, il riccio morente è stato incanstrato tra le traversine dei binari della linea ferroviaria Ciriè-Lanzo così da poter essere schiacciato dal treno. Responsabili della follia che ha sconvolto una intera comunità, sarebbero non meno di tre minorenni che, proprio grazie alla diffusione del filmato, pubblicato per denunciare il fatto su Facebook, sono ricercati dai carabinieri. Rischiano una sanzione pecuniaria.

