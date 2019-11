Le mucche hanno i visori sugli occhi (per produrre più latte)

A Moscow farm has decided to equip its cows with VR glasses in order to relax and feel happier. A calm environment leads to an increase in milk yield, so the cows are given a VR headset displaying summer fields.



Una fattoria piena diche indossano visori per la. Non è la scena di un film di fantascienza, ma quanto realmente accade nella latteria RusMoloko a Mosca. La produzione del latte, infatti, viene incrementata ricreando delle atmosfere rilassanti attraverso le lenti VR. Si tratta di visori progettati con estrema cura, combinando l'esperienza del settore lattiero-caseario, veterinario e tecnologico, al fine di creare un ambiente quanto più piacevole possibile per le mucche.LEGGI ANCHEA darne notizie è il Ministero dell'Agricoltura della Russia. Non solo il corpo, quindi, ma anche lo stato emotivo degli animali. Gli studiosi russi hanno preso in esame esempi di caseifici in tutto il mondo, in cui la produzione di latte raggiunge standard molto alti: la realtà virtuale riproduce atmosfere simili, in modo tale da ricreare lo stesso effetto sulle mucche che indossano i visori. Gli "architetti" virtuali, hanno creato degli scenari tenendo presente la percezione dei colori degli animali interessati. I primi risultati parlano di mucche più rilassate e meno ansiose, mentre non è ancora chiaro che effetto questa sperimentazione possa avere sulla produzione del latte.