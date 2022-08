La razza del cane rivela la personalità del padrone, l'esperto star di TikTok: «Attenzione a chi ha un Husky»

A volte ci stupiamo di quanto il cane possa somigliare al padrone. A volte le similitudine sono solo fisiche a volte personali. Ma non è una diceria, è vero. Quando si decide di prendere un cane lo si sceglie riflettendo sul pet che potrebbe rispecchiare al meglio la propria personalità. Tra il padrone e l'animale si crea un rapporto empatico senza eguali proprio come si fa nei rapporti umani. Ma così come ogni persona ha il proprio carattere anche i cani lo hanno. E ogni razza ha dei tratti distintivi che li rende unica.

Dimmi che cane hai e ti dirò chi sei

Da un Pastore Tedesco e un Barboncino a un Husky, ci sono così tanti diversi tipi di razze di cani tra cui scegliere. E secondo il veterinario Usa, Adam Christman diventato una star su TikTok, la razza del tuo cane può rivelare molto sulla tua personalità.

«Se hai il Golde Retriever probabilmente sei molto amichevole, bonario e sei la persona che se hai lasciato una festa, si dice - 'dove sono andati?' contro 'grazie a dio se ne sono andati!'». Inizia così il video che è diventato virale sul web.

Poi prosegue dicendo che è probabile che i proprietari di Pug Drog Breed, il Carlino per intenderci siano «premurosi» e «abbiano un grande senso dell'umorismo». Adam continua: «Se hai un incrocio e il tuo cucciolo è un Pastore Tedesco puro, sei molto affidabile, protettivo e hai un grande intuito».

Tenerezza a non finire, tuttavia, non sono tutte buone notizie. E lo specialista prosegue con la "black list". e hai un Husky o un Alaskan Malamute, secondo Adam, «ami la vita all'aria aperta e sei atletico, ma il dramma tende a seguirti». Sportivi sì ma anche un poì melodrammatici quindi.

Passando a Poodles, il Barbone, aggiunge: «Sei elegante, sofisticato, ti piace il buon vino, sei colto, potresti anche essere di un ceto sociale alto. Oh, e si dice che sei un romantico senza speranza!»

E infine il Pit Bull. «Se possiedi un Pit Bull, potresti avere un guscio duro all'esterno, ma indovina un po'? Sei così molle all'interno. I tuoi amici probabilmente ti definiscono come la persona più dolce e gentile che conoscano, ma anche un idiota!»

Da allora il post ha raccolto ben 839.000 visualizzazioni ed è stato inondato di commenti da proprietari di razze diverse. «Come proprietario di un pastore tedesco, sono pienamente d'accordo», ha scritto uno.

Un secondo ha scritto: «Questo è fantastico. Ho un Pittie e un Beagle. Penso che un Beagle sia pazzo e testardo».

La top 5 delle razze piu' pacate

Nei suoi video Adam fa anche la lista delle razze piu' calme. Ecco la top 5: all'ultimo posto il Bassethound. Al 4° il Leonberger, la classifica prosegue con il Bichon Havanais, il Cavalier King Charles Spaniel e in prima posizione udite udite: il Golden Retriver.

E quelle piu' affettuose

E poi un altro edit con tantissime visualizzazioni elenca le specie piuì affettuose. Una lista di 7 razze. In ultima posizione il Rottwailler, poi il Bichon frisé, il Pitbull, l'Alano, il bassotto tedesco. E poi al secondo psoto il Boxer. Vince l'oro il Terranova.