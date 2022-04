Raid notturno nel recinto: volpe fa strage di conigli, coniglietti e galline

TREVISO - Tre conigli di grandi dimensioni, sei coniglietti con soli 10 giorni di vita alle spalle e due galline ornamentali da compagnia. E’ questo il “bottino” che una volpe si è assicurata nella nottata tra giovedì e venerdì in Via Ferretton a San Giuseppe. L’animale è difatti prima penetrato all’interno del giardino di un’abitazione privata attraverso un cancello e, dopo aver raggiungo il recinto che conteneva galline e conigli nel retro della casa, ha ucciso e poi portato altrove tutto ciò che ha trovato al suo interno.

«Purtroppo, non ci siamo accorti di nulla fino a ieri mattina – dichiara Francesco Battaggia, il primo a scoprire quanto successo – Solo quando sono uscito in giardino per dare da mangiare agli animali ho capito cosa fosse accaduto. Non c’era infatti più nessuno ad aspettarmi, se non un coniglio di grosse dimensioni morto in mezzo al giardino, forse troppo pesante perché la volpe lo portasse via. Le piume delle galline erano invece sparse un po’ ovunque e persino intorno alle sbarre del cancello». «E’ stato uno choc per tutti noi, soprattutto per uno dei bambini che si è pure sentito poco bene tanto da non voler andare a scuola – conclude – Il danno economico non è poi così grave, ma quello morale è sicuramente importante e per questo ho deciso di togliere qualsiasi struttura dal giardino e di non ricomprare alcun coniglio o gallina in futuro».