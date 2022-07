Ragusa, si rompe il camion e l'autostrada è invasa dai cavalli: il video fa impazzire il web

I cavalli hanno invaso l'autostrada. Lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei siciliani e dei turisti in transito verso Ispica, in provincia di Ragusa, lascia davvero senza parole. All'uscita dell'autostrada A18, il trailer che trasportava gli animali ha una fiancata completamente divelta e i cavalli sono accompagnati al sicuro passando tra le auto. Il video è subito virale scatenando le ire degli ambientalisti.

La difficile ricostruzione

Il video girato da una passante sconcertata sta facendo il giro del web. Ma ancora risulta poco chiaro cosa sia accaduto al trailer, il furgone adibito al trasporto dei cavalli. L'utente è certa e nella sua didascalia al video afferma: «I cavalli rompono lo sportello del furgone e si immettono in autostrada». E molti animalisti concordano con la ricostruzione fatta dall'utente. Probabilmente disidratati a causa del grande caldo hanno iniziato a scalciare nel tentativo di salvarsi, confermano in tanti. Ma la fiancata del trailer appare divelta completamente. Un'altra ipotesi, vista anche la vicinanza con il casello autostradale, è che l'autista abbia preso male le misure e che abbia urtato la fiancata contro la struttura in cemento. E, in questo caso, i cavalli sarebbero stati vittime di un incidente che sicuramente li ha scossi molto e per questo sono stati accompagnati in una sgambata per dimenticare lo choc.