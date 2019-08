Il ragno cattura un pipistrello: l'incredibile video che arriva dal Texas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segreto è la sua potente ragnatela. In questo video che arriva dalsi vede un esemplare di temibiledelle banane (nome scientifico: Phoneutria nigriventer) pasteggiare con un. Questo aracnide dalaltamente tossico anche per l'uomo (e potenzialmente letale) può misurare fino a 15 centimetri e solitamente si nutre di insetti come cavallette o mosche. Ma come dimostra questo filmato postato su facebook da una donna, Annette Alaniz Guajardo, non disdegna prede assai più grandi.Si tratta di una specie estremamente aggressiva, il che la rende tra le più pericolose anche per l'uomo. La mortalità è pari al 2-3%. Negli uomini morsi dalsono segnalati casi di priapismo, ovvero un'erezione persistente involontaria ed anomala (di durata superiore a 4 ore), spesso dolorosa.