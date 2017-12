Prende il treno ad Anzio e scende ad Aprilia, l'avventura di un Pastore Tedesco

di Raffaella Patricelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pastore tedesco questa mattina attorno alle 8 è salito – da solo – su un treno partito dalla stazione di Anzio e diretto a Roma. Il cane è stato avvistato da alcuni pendolari che hanno raccontato che l’amico a 4 zampe, docile e impaurito, ha scelto uno dei vagoni del convoglio della Roma-Nettuno per ripararsi dal maltempo. Secondo la segnalazione il pastore tedesco sarebbe sceso poi alla stazione di Campo di Carne, ad Aprilia, dove il tempo era in via di miglioramento. Non è stato possibile recuperarlo e verificare la presenza di un chip utile a rintracciare i padroni. Una segnalazione è stata inviata alla Polizia Locale per poterlo ritrovare.