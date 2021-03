Pitone divora un pappagallo sul tetto di una villetta in Australia: le immagini choc

Le immagini sono drammatiche e spettacolari. Documentano una scena di quelle che si possono osservare soltanto nei documentari, a meno che non si viva in Australia. Sì perché, la incredibile sequenza fotografica diffusa sui social da Gary Montagner che pubblichiamo, arriva proprio da lì. Tutto si svolge sul tetto di una villetta nei dintorni di Cairns, nel Queensland. Lì, improvvisamente, un residente si accorge di strani movimenti che provengono dal tetto. Così, una volta avvicinatosi per vedere meglio, rimane di stucco.

Quel trambusto infatti, era provocato da un grosso pitone di almeno tre metri che, come nulla fosse, aveva approfittato di quel tetto per tendere un agguato ad uno degli splendidi pappagalli che vivono nella regione. Così, una volta catturata la presa, aveva cominciato a mangiare. Il resto di quello che, in natura, rappresenta il cerchio della vita è tutto in quelle drammatiche immagini che raccontano il pasto del pitone che, alla fine e soddisfatto e con la pancia piena, è rimasto sul tetto a godersi il panorama.

Ultimo aggiornamento: 09:34

