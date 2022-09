Bimba di 7 anni azzannata al volto dal pitbull di famiglia: le ha strappato la guancia. Ricoverata a Lecce

È stata aggredita dal pitbull di famiglia: paura in casa per una bimba di 7 anni. Morsa dal cane al viso, la bambina si trova ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica del “Vito Fazzi” di Lecce. L’episodio si è verificato, ieri sera, mentre la bambina si trovava in casa della nonna a Monteroni. All’improvviso, il cane di famiglia ha azzannato la piccola strappandole una guancia. Il tutto sarebbe avvenuto alla presenza della donna, una 43enne, mentre i genitori della bimba erano in casa ma non hanno assistito all'aggressione.



Trasportata d’urgenza nel nosocomio leccese, la bambina è stata ricoverata nel Reparto di Chirurgia Pediatrica dove i medici decideranno nelle prossime ore come intervenire. Lo stesso personale sanitario del nosocomio leccese ha allertato la Polizia che sta ora conducendo gli accertamenti del caso.