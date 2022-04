Piccione intrappolato: staffetta dei suoi simili per portargli da mangiare e non farlo morire Ecco come è finita

E' sicuramente una vicenda da raccontare, quella accaduta ad un povero piccione rimasto intrappolato in una cavità di scolo del ponte Limoni sulla SR10 a Legnago, in provincia di Verona. Ad accorgersi di lui alcuni passanti, che vedevano da giorni l'andirivieni di altri suoi simili. Dopo attenta osservazione i passanti hanno realizzato che quella che poteva sembrare una visita di cortesia era in realtà una missione di soccorso: i due volatili stavano alimentando il compagno in prigionia rimanendo aggrappati alla rete metallica che lo tratteneva.



I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Legnago e si sono calati con delle corde per raggiungere l'animale. Finalmente libero, il colombo ha svolazzato attorno alla squadra e si è posato su una trave del ponte vicina ai suoi salvatori.