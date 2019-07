di Alix Amer

Il suo pesce rosso disabile può di nuovo nuotare grazie a una “sedia a rotelle" costruita dallo stilista, 32 anni. Il designer è un appassionato di acquari che conserva più di 20 pesci rossi in tre diversi serbatoi nella sua casa a, in. Dopo che molti dei suoi pesci rossi sono morti a causa del disturbo da vescica natatoria, un disturbo che li fa galleggiare a testa in giù o affondare nel fondo della loro vasca, Henry ha usato componenti in plastica per creare un dispositivo di galleggiamento che chiama una “sedia a rotelle”. Ma ha anche spiegato che la sua invenzione è il risultato di molte ricerche su Google e mescolando ciò che ha imparato da diversi tutorial.«Il disturbo della vescica sulla pelle può essere causato da molte ragioni - spiega lo stilista - come l’eccesso di cibo o le acque non pulite. Normalmente lo trovo nei pesci che sono stati importati in Corea dallao dalla. Il pesce con questo problema vive solo un paio di mesi, ma grazie a questo dispositivo, uno dei miei ha vissuto fino a cinque mesi». Insomma «la mia sedia a rotelle li aiuta a rimanere a galla e ad avere una vita più lunga - aggiunge - La vescica natatoria, un sacco pieno di gas che aiuta il pesce a controllare la sua galleggiabilità, è collegato all’esofago e al canale alimentare. Molti proprietari di pesci rossi alimentano i loro animali domestici, ma questi snack sono a basso contenuto di fibre e possono causare la stitosi, che a sua volta esercita pressione sulla vescica natatoria. I pallini poi sono anche problematici perché galleggiano nella parte superiore della vasca, il che significa che i pesci devono trascorrere molto tempo a deglutire il loro cibo». Il geniale congegno ha tre piccoli tubi per stabilizzare il pesce rosso in posizione verticale, e usa un pezzo di spago e polistirolo per aiutare il piccolo a galleggiare.