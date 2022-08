Dal pesce coniglio scuro allo scorpione, attenzione a queste 4 specie (alcune letali) per l’uomo nei mari italiani. La biologa: «Segnalateceli»

Pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato, pesce palla maculato e pesce scorpione: sono tutte arrivate dal canale di Suez le quattro specie aliene invasive di origine tropicale segnalate nei mari italiani «pericolose per la salute umana e alcune persino letali».



Lo rilevano l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) e l'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) lanciando la campagna "Attenti a quei 4" per informare i cittadini anche su come riconoscerle e monitorare la loro presenza e distribuzione nelle acque italiane.

APPROFONDIMENTI ITALIA I pesci alieni nei nostri mari ANIMALI Pesci alieni di origine tropicale nel Mar Mediterraneo, l'allarme...



Con noi Manuela Falautano, biologa marina di Ispra, che porta avanti la campagna con Luca Castriota (Ispra), Ernesto Azzurro (Irbin) e Pierluigi Strafella (Irbim).

I ricercatori invitano i pescatori, i subacquei e chiunque abbia osservato o catturato una di queste specie in acque italiane, a documentare con foto/video e inviare la propria osservazione su WhatsApp al numero 320 4365210 o postarla sul gruppo Facebook Oddfish.

Pesci alieni di origine tropicale nel Mar Mediterraneo, l'allarme dell'Ispra «Arrivati tramite il Canale di Suez»: l'ultimo avvistamento in Sicilia