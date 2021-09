Perugia, nato cucciolo di bisonte americano: Inay va ad aggiungersi agli altri sei esemplari

Gli esemplari di bisonte americano aumentano in Umbria. Nuovo cucciolo per la Città della domenica di Perugia. È Inay, bisonte americano nata l'11 settembre, che si va ad aggiungere agli altri sei esemplari presenti nell'area western del parco naturalistico e di divertimenti. Nome indiano per lei, che significa "simile a Dio", è figlia di Goccia di rugiada, al suo primo parto. Al quale, tra l'altro, hanno potuto assistere casualmente alcuni visitatori del parco. «Il bisonte americano - ha detto il gestore del parco Alessandro Guidi - è uno dei mammiferi più grandi del nord America, ma come potete vedere non c'è bisogno di andare fin laggiù per ammirarlo. Siamo davvero felici di questa nuova arrivata, che sta bene, pesa quasi 30 chilogrammi ed è stata ben accolta dagli altri animali: oltre che con la madre e il padre Rombo di Tuono, Inay crescerà con Raggio di Sole, Luce di Fuoco, Pioggia di Primavera e Yaisha».

Il Bisonte americano è un mammifero artiodattilo della famiglia Bovidae che un tempo era diffuso con enormi mandrie di migliaia di capi nelle praterie nordamericane e che nel XIX secolo è divenuto quasi estinto a causa della caccia e delle malattie introdotte dai bovini domestici. Di questo mammifero vivono in Nord America due sottospecie: una più grande, B. b. bison, delle pianure centrali, e una più minuta, B. b. athabascae delle foreste dell’Alaska e del Canada nordoccidentale. Il bisonte è un mammifero imponente di dimensioni variabili tra i 210 e i 350 cm di lunghezza, con un’altezza massima nei maschi più grandi di 190 cm e un peso medio 750-900 kg. L’habitat tipico è costituito dalle estese praterie nordamericane. La sua distribuzione originaria andava dal nord del Messico al sud del Canada. Sebbene ad oggi circa 500.000 bisonti vivono in fattorie private, solo 30.000 capi sono considerabili di interesse conservazionisitico in quanto presenti nelle riserve e nei parchi nazionali. Solamente 15.000 individui sono distribuiti nell’areale originario. Allo stato selvatico i bisonti si muovono in branchi, spesso molto numerosi. È un tipico erbivoro brucatore che si nutre di erbe stagionali e che migra seguendo l’abbondanza della risorsa alimentare. Nonostante la taglia anche il bisonte ha dei predatori naturali. Il lupo attacca le vacche e i giovani mentre i maschi adulti generalmente non vengono predati.