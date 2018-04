Al via la nuova stagione del Parco Zoo tra panda rossi, giraffe e otarie

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) - IldiSabbiadoro ha riaperto i battenti dopo la chiusura invernale ed è pronto ad accogliere grandi e piccoli con tante iniziative alla scoperta degli animali e del loro habitat. Immersi nella natura, nella splendida cornice di una vegetazione ricca di piante autoctone e subtropicali, il parco ospita un migliaio diprovenienti da tutto il mondo.In questi giorni è possibile quindi vivere l’entusiasmante avventura di immergersi nel verde e vedere con i propri occhi i meravigliosi animali dellae della foresta, e di conoscerne anche le loro peculiarità. Keeper ed educatori della struttura sono disponibili per l’intera giornata, a orari prestabiliti, con attività gratuite che coinvolgono tutta laDislocate in diverse postazioni lungo tutto il percorso del parco, lesono pronte a coinvolgere gli ospiti in dinamiche e coinvolgenti attività per conoscere da vicino le specie più affascinanti come i panda rossi, giraffe,, tapiri, ara macao, lemuri,e anche l’orso bruno. Il parco è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9 alle 18. Info www.parcozoopuntaverde.it.