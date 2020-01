«C'è una pantera nera in città, siate prudenti»: l'appello choc del sindaco a Foggia

«Siate prudenti, ma non allarmatevi: la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata»: con queste parole Francesco Miglio, sindaco di San Severo, in provincia di Foggia, ha cercato di riportare la calma fra i suoi concittadini dopo la notizia dell'avvistamento di una pantera nelle campagne della zona. A notare il grande felino, un giovane operaio che stava andando al lavoro, nella sede di un'azienda che si occupa di fuochi pirotecnici in via Castelnuovo, periferia della città.

Gli agenti di Polizia allertati dall'operaio hanno effettivamente ritrovato le impronte della pantera nel punto indicato dal testimone e dato avvio, quindi, alle ricerche, nelle quali sono coinvolti anche i vigili del fuoco e il personale veterinario della Asl.

Ultimo aggiornamento: 16 Gennaio, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA