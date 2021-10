Dopo circa cinque ore di lavoro i Vigili del fuoco del Comando di Palermo ha liberato un cane che era rimasto intrappolato in una insenatura nella roccia in località Valledolmo, in provincia di Palermo, a una profondità di circa due metri dalla superficie.

Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it