Ostia, tartaruga gigante depone le uova in spiaggia: sorpresa tra i bagnanti, pioggia di selfie

Una tartaruga gigante ha deposto le uova sulla spiaggia di Ostia. Sorpresa questa mattina tra i bagnanti del Lido che sul lungomare Duca degli Abruzzi hanno trovato una porzione di arenile recintata dalla capitaneria di porto. A coordinare le operazioni gli uomini della Guardia Costiera e Tartalazio, la rete regionale che coordina gli interventi sulle tartarughe marine. Dopo aver allestito anche il “corridoio di lancio”, lo spazio allestito dai volontari tra il nido e la riva per rendere più facile il raggiungimento in mare, i biologi hanno deciso di spostarle nella tenuta del presidente della Repubblica a Castel Porziano. È stato considerato alto, infatti, il rischio che qualche bagnante o una mareggiata rischiasse di travolgerle.

Le operazioni di spostamento sono ancora in corso. A dare l’allarme martedì sera, poco dopo le 23, è stato un pescatore: «Ho visto - ha raccontato a Il Messaggero - un qualcosa che usciva dall’acqua. Ho pensato inizialmente fosse un uomo a carponi in difficoltà che cercava di raggiungere la riva, così mi sono avvicinato e ho visto che era una tartaruga gigante. Ha deposto le uova sulla sabbia e poi è ritornata in mare. Una scena incredibile. Ho avvertito subito i soccorsi». Le forze dell’ordine hanno così transennato l’area per non compromettere lo stato dei luoghi, in attesa questa mattina dei biologi specialisti. Precedenti simili si sono registrati nei mesi scorsi a Fondi, Ventotene e Ladispoli ma mai sul litorale di Ostia: sarebbe la prima volta.

La folla di bagnanti con entusiasmo - e un po' con il fiato sospeso ha seguito le operazioni di rito - lasciandosi andare a selfie e video da pubblicare sui social. Il tutto sotto gli occhi vigili della presidente del X Municipio - intervenuta sul posto - che, nel mentre, chiedeva alla stampa di non diffondere la notizia.