Un orso polare uccide una donna e un ragazzo, choc in un villaggio dell'Alaska

L'organo d'informazione Alaska State Troopers afferma che un orso polare ha attaccato e ucciso due persone in un remoto villaggio dell'Alaska occidentale. La polizia statale ha inviato un rapporto in cui è riportato che martedì scorso, alle 14:30, c'è stato l'attacco dell'animale nei confronti dei due civili, sulla punta occidentale della penisola di Seward.

«I rapporti iniziali indicano che un orso polare era entrato nella comunità del villaggio e aveva inseguito più residenti», hanno scritto le forze dell'ordine. «L'orso ha attaccato mortalmente una donna e un ragazzo».

L'orso è stato colpito e ucciso da un residente locale mentre attaccava la coppia, secondo quanto riportato dalle autorità locali. I nomi delle due persone uccise non sono stati resi noti. I militari hanno detto che stavano lavorando per avvisare i familiari. I soldati e il Dipartimento statale per la pesca e la selvaggina stanno pianificando di recarsi nella comunità una volta che il tempo lo consentirà, secondo la nota stampa.

Il nome del piccolo villaggio è Galles: si tratta di una comunità prevalentemente Inupiaq di circa 150 persone, poco più di 161 chilometri a nord-ovest di Nome.

I precedenti

Gli attacchi mortali degli orsi polari sono stati rari nella storia recente dell'Alaska. Nel 1990, un orso polare uccise un uomo più a nord del Galles, nel villaggio di Point Lay. I biologi in seguito hanno affermato che l'animale mostrava segni di fame, ha riferito l'Anchorage Daily News.

Gli scienziati dell'Alaska dell'US Geological Survey nel 2019 hanno scoperto che i cambiamenti nell'habitat del ghiaccio marino avevano coinciso con le prove che l'uso della terra da parte degli orsi polari era in aumento e che le possibilità di un incontro con un orso polare erano aumentate.