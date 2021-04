Mamma orsa e 4 cuccioli: blitz notturno nell'allevamento di faraone a Pescina

L'orsa Amarena e suoi quattro cuccioli, che ormai sono diventati orsacchiotti, tornano a colpire. La notte scorsa hanno fatto irruzione in un allevamento privato di faraone a Pescina, zona esterna di protezione del Parco nazionale d'Abruzzo. Mamma orsa e un cucciolo sono entrati nell'allevamento e hanno azzannato cinque o sei faraone che dormivano. Il blitz è stato immortalato da foto: nelle immagini si nota solo un orsetto ma alcuni testimoni dicono di aver visto gironzolare attorno all'allevamento anche gli altri tre cuccioli affamati. Dopo la scorpacciata la famiglia di orsi ha lasciato la Marsica per tornare nel perimetro del Parco.

La presenza dell'orsa e il gran trambusto provocato sono stati segnalati ai guardiaparco che hanno effettivamente constatato il passaggio degli animali: i danni, come prevede al legge, verranno risarciti dal Parco, mentre mamma orsa e i suoi quattro orsacchiotti continuano a vagare tra la Valle del Sagittario e al Valle del Giovenco, 50- 60 chilometri percorsi in provincia dell'Aquila anche sfiorando pericoli come l'attraversamento della A25, qualche notte fa, dove sono stati avvistati da un automobilista, che se li è visti sbucare davanti, e ha subiuto avvertito il Parco.